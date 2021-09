Des footballeuses afghanes trouvent refuge au Pakistan

Les joueuses avaient tenté de fuir le pays dès la mi-août mais s'étaient retrouvées bloquées après l'attentat meurtrier commis le 26 août aux abords de l'aéroport de Kaboul, a précisé à l'AFP, une source proche de l'équipe. Au total, plus de 75 personnes (joueuses, entraîneurs, familles) ont franchi mardi la frontière avec le Pakistan, avant de rejoindre la ville de Lahore, où elles ont été accueillies avec des guirlandes de fleurs.

Les joueuses, membres de l'équipe nationale des moins de 14 ans, des moins de 16 ans et des moins de 18 ans, ont traversé la frontière en burqas, avant d'opter pour un simple foulard une fois sur le sol pakistanais, a précisé Sardar Naveed Haider, de l'ONG Football for Peace, basée à Londres. Ce dernier a expliqué avoir reçu une demande d'évacuation émanant d'une autre ONG et l'avoir adressée au Premier ministre pakistanais Imran Khan, qui a donné son accord pour accueillir les jeunes footballeuses au Pakistan.

Sport interdit aux femmes

«Nous souhaitons la bienvenue à l'équipe afghane de football féminin, elles sont arrivées à la frontière de Torkham en provenance d'Afghanistan», a salué mercredi sur Twitter le ministre pakistanais de l'Information, Fawad Chaudhry. «Les joueuses étaient en possession d'un passeport afghan valide, d'un visa pakistanais et ont été reçues par Nouman Nadeem», de la Fédération pakistanaise de football, a-t-il ajouté.

Depuis leur retour au pouvoir en Afghanistan, le 15 août dernier, les talibans ont laissé entendre que les femmes pourraient pratiquer un sport mais sous certaines conditions strictes, notamment celles de ne pas être vues du public. Aucune décision officielle n'a toutefois encore été annoncée. Lors de son premier passage au pouvoir entre 1996 et 2001, le mouvement islamiste avait interdit aux femmes de pratiquer un sport ou d'assister à des matches.

Plusieurs dizaines de milliers d'Afghans ont fui le pays depuis le retour au pouvoir du mouvement islamiste, de crainte de représailles ou de répression, ayant en mémoire la brutalité des talibans à l'égard des femmes et des opposants à la fin des années 1990.

