R. Kelly à nouveau arrêté pour pédopornographie

R. Kelly a été arrêté jeudi soir à Chicago, rapportent plusieurs médias américains. Dans un communiqué, le bureau du procureur fédéral a indiqué que le chanteur de 52 ans avait été appréhendé à 19h par des inspecteurs de la police de New York. Il est poursuivi pour 13 chefs d'accusation.

L'artiste est accusé notamment de pédopornographie et d'obstruction à la justice, est-il précisé. L'avocat de R. Kelly a confirmé l'arrestation de son client pour des crimes sexuels fédéraux et précisé qu'une conférence de presse aurait lieu aujourd'hui (12 juillet) pour apporter plus de précisions.

L'Américain a déjà été poursuivi en février pour 10 chefs d'accusation de crimes sexuels. En mai, 11 nouveaux chefs d'accusation avaient été retenus contre lui. Il avait plaidé non coupable à chaque fois. Il n'a pas été précisé si sa dernière arrestation en date avait un lien avec ces deux affaires.

(L'essentiel/utes)