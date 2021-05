Que devient Aung San Suu Kyi, trois mois après?

La lauréate du prix Nobel de la paix 1991, en bonne santé même si elle a perdu plusieurs kilos d’après ses avocats, n’a pas été vue en public depuis son arrestation lors du coup d’État du 1er février contre son gouvernement.

Pressentant le passage en force des généraux, Aung San Suu Kyi, 75 ans, avait exhorté la population à «ne pas accepter» le putsch. Elle a été entendue. Depuis trois mois, malgré une répression sanglante de la junte, des manifestations secouent le pays, une vaste campagne de désobéissance civile – avec des milliers de travailleurs grévistes – paralyse des secteurs entiers de l’économie et des opposants, passés dans la clandestinité, ont formé un gouvernement de résistance.

Dans les rues, de petits groupes de protestataires brandissent le portrait de «Mother Suu» Kyi pour exiger sa libération et les messages de soutien alimentent les réseaux sociaux. Mais, derrière les murs de la résidence de la capitale Naypyidaw où elle est assignée, l’ex-dirigeante est tenue à l’écart des agitations et des violences.

Elle n’a probablement «pas accès aux informations et à la télévision. Je ne pense pas qu’elle soit au courant de la situation actuelle», relève à l’AFP l’une de ses avocates Min Min Soe. Près de 760 civils – dont des femmes, des adolescents et des enfants – sont tombés sous les balles des forces de sécurité ces trois derniers mois et quelque 3 500 sont en détention, d’après une ONG locale.

Étau judiciaire

La junte n’a cessé d’intensifier son offensive judiciaire contre Aung San Suu Kyi. Elle est poursuivie pour six chefs d’accusation, notamment pour avoir violé une obscure loi sur les secrets d’État datant de l’époque coloniale, et pourrait être bannie de la politique voire condamnée à de longues années de prison si elle est reconnue coupable. Elle a aussi été accusée d’avoir perçu plusieurs centaines de milliers de dollars et onze kilos d’or de pots-de-vin quand elle était à la tête du pays, mais n’a pas été inculpée pour corruption.

Ses avocats ne sont pas autorisés à la rencontrer, ne pouvant la voir que lors de rares et brèves audiences judiciaires, et uniquement en visioconférence, très surveillées par les forces de sécurité selon eux. «Sans recevoir d’instructions de l’accusée, comment pouvons-nous la défendre?» déplore Khin Maung Zaw qui dirige l’équipe. «Nous sommes très inquiets pour le respect de ses droits». Aung San Suu Kyi a déjà passé plus de 15 ans en résidence surveillée après le soulèvement populaire de 1988. Libérée définitivement en 2010, elle remporte les élections cinq ans plus tard.

(L'essentiel/AFP)