«On ne me laisse pas voir s'il est mort ou pas!»

La colère montait jeudi au Venezuela, au lendemain d'une des pires mutineries de son histoire durant laquelle 68 personnes sont mortes dans un incendie dans un commissariat surpeuplé de Valencia (nord), nouvel épisode d'un fléau qui touche l'Amérique latine.

Jeudi, sous un soleil de plomb, des familles aux visages graves et avides d'informations étaient toujours agglutinées devant les portes du commissariat principal de la capitale de l’État de Carabobo. «On ne me laisse pas passer pour voir s'il est mort ou pas!», criait désespérée Maria, dont le fils est détenu.

Des barrières métalliques étaient disposées devant une des entrées, carbonisée, de cet édifice en briques et tout en longueur. «Hier (mercredi), on m'a remis le corps de mon neveu et je suis là aujourd'hui depuis six heures du matin pour qu'on me rende sa carte d'identité» afin de pouvoir l'enterrer, a déclaré Carmen Varela. «Il n'a pas été brûlé, on lui a tiré dans la tête. De ce qu'on peut voir, ça a été un massacre», a-t-elle dénoncé.

Jets de pierres, bousculades, cris, pleurs et évanouissements: mercredi soir, des heurts ont opposés des proches des détenus à la recherche de nouvelles et les forces de l'ordre à proximité du bâtiment.

Les Nations unies «consternées»

Jusqu'ici, aucune liste avec le nom des victimes n'avait été fournie par les autorités. Les Nations unies se sont dites jeudi «consternées» et ont demandé à Caracas à mener une enquête «efficace» pour déterminer la cause du drame. «Les États sont garants de la vie et de l'intégrité physique des personnes privées de liberté», a souligné le bureau du Haut-Commissaire aux droits de l'homme.

Le Venezuela est en plein marasme économique et social, en grande partie dû à la chute des cours du pétrole, dont il tire 96% de ses revenus. Outre la pénurie généralisée, cela se traduit par une hyperinflation attendue à 13 000%, en 2018, par le FMI.

(L'essentiel/afp)