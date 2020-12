Casques bleus déployés, l'ONU appelle au calme

Une offensive surprise de groupes armés, dans l'ouest de la Centrafrique, a contraint les Nations unies à déployer des Casques bleus vendredi, dénonçant «une tentative délibérée de perturber les élections» présidentielle et législatives du 27 décembre. La Mission des Nations unies en Centrafrique (Minusca) «a déployé vendredi des forces à Bossemptélé et à Bossembélé, deux localités de la préfecture de l’Ombella-M’Poko cibles d’attaques (menées) par des éléments armés du 3R, du MPC et des anti-Balaka», a déclaré dans un communiqué son porte-parole Vladimir Monteiro.

Ces trois des plus importants groupes armés qui occupent deux tiers de la Centrafrique ont menacé de s'en prendre au pouvoir du président Faustin Archange Touadéra si ce dernier organise des fraudes, comme ils l'en accusent, pour obtenir un second mandat.

«Une réponse aux violences commises»

Selon des sources humanitaires et onusiennes, les groupes armés se sont emparés de plusieurs localités situées sur les axes qui desservent la capitale Bangui, désormais menacée par un blocus à distance.

«Le renforcement des moyens de la Minusca, y compris avec des moyens aériens, est une réponse aux violences commises par ces groupes armés et qui ont également touché Yaloké et Bozoum», à un peu plus de 200 kilomètres de Bangui, faisant deux morts parmi les forces du gouvernement.

(L'essentiel/afp)