Elle assiste au meurtre de sa collègue sur Zoom

A double homicide investigation is underway after 2 people were found fatally stabbed in Altadena https://t.co/aBX84ESu4a — KTLA (@KTLA) March 23, 2021

Deux personnes ont été mortellement poignardées, lundi après-midi à Altadena (Californie). Vers 14h45, les forces de l’ordre ont été alertées au sujet d’un possible enlèvement survenu dans une résidence de cette banlieue de Los Angeles. Arrivée sur les lieux, la police a découvert le corps d’un homme dans une allée, puis celui d’une femme à l’intérieur de la maison. Les autorités n’ont pas révélé l’identité des victimes mais ont indiqué qu’elles étaient toutes deux âgées d’une soixantaine d’années.

En menant l’enquête, la police du comté de Los Angeles a appris que la victime féminine était en pleine séance visioconférence avec une collègue quand le drame est survenu, relate NBC News. «La participante à la conversation sur Zoom a été témoin de l’attaque sur l’homme et la femme. Elle a appelé la police pour signaler le crime», peut-on lire dans un communiqué des forces de l’ordre.

Les enquêteurs ont par ailleurs découvert qu’il manquait un véhicule dans la résidence. Un individu a fini par se pointer avec la fameuse voiture, expliquant qu’il habitait à cet endroit. Cet homme, un individu de 32 ans nommé Robert Cotton, a été arrêté et mis en examen pour meurtre. On ignore pour l’heure quel était le lien entre le suspect et ses victimes.

(L'essentiel/joc)