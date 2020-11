Joe Biden remporte l'élection américaine

Joe Biden est en passe de devenir le 46e président des États-Unis. Après plusieurs jours de suspense, le candidat démocrate a acquis le nombre suffisant de grands électeurs pour remporter l'élection en remportant la très disputée Pennsylvanie (20 grands électeurs), selon les médias américains. Cet État-clé lui permet en effet de compter 273 grands électeurs.

Le résultat a été confirmé par l'agence AP, qui fait office de référence en la matière.

Donald Trump ne risque pourtant pas de s'avouer vaincu, et devrait multiplier les recours judiciaires dans les États où le résultat est serré.

