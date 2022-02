Un glissement de terrain fait au moins 14 morts

Au moins 14 personnes ont été tuées mardi et des dizaines ont été blessées dans un glissement de terrain dans une localité du centre-ouest de la Colombie, selon un dernier bilan officiel.

De fortes pluies ont provoqué à l’aube l’éboulement d’un pan de montagne sur des habitations sommaires de la localité de Dosquebradas, dans le département de Risaralda.

«Nous avons compté 14 personnes décédées et 34 blessées dans ce glissement de terrain», a déclaré un responsable local, Carlos Maya.

Desperate hunt for survivors.@AFP's Luis Robayo photographs rescue efforts after a landslide caused by heavy rains buried several homes in the impoverished municipality of Dosquebradas, Risaralda department, Colombia.



At least 11 people are reported to have died and 35 injured pic.twitter.com/btzmzfFfP5