Elle fait un AVC en pleine séance de yoga

«Je voulais partager mon histoire, afin que de tels événements ne se produisent plus chez les autres yogis. Je n'avais jamais entendu parler de cela avant que cela ne m'arrive». Rebecca, une Américaine de 40 ans, a décidé de sensibiliser les gens aux accidents vasculaires cérébraux (AVC) induits par la pratique du yoga.

Elle-même a été victime de la rupture d'une artère du cou, le 8 octobre 2017, alors qu'elle pratiquait cette activité de manière intense. «Cette pose nécessite de tendre le cou, de baisser les hanches et de cambrer le bas de votre colonne vertébrale, le tout en équilibre», explique-t-elle mardi au Mirror.

«J'ai su que quelque chose n'allait vraiment pas»

Rebecca a même réalisé une vidéo pour ses 26 000 suiveurs sur Internet, deux heures seulement avant les faits. C'est en rentrant chez elle que sa vision périphérique s'est éteinte et que le reste de sa vision est devenue floue. «C'était comme si un rideau tombait tout autour de moi. Je me suis assise et j'ai essayé de me mettre les cheveux en queue de cheval, mais mon bras gauche s'est effondré sans aucun contrôle».

Deux jours plus tard, elle a constaté que ses pupilles n'étaient plus de la même taille. «C'est alors que j'ai su que quelque chose n'allait vraiment pas.» Rebecca se rend aux urgences et, après une IRM, le verdict tombe. Elle a été victime d'un AVC. Mais encore faut-il comprendre comment une jeune femme sportive, avec une alimentation saine, peut avoir été frappée par un AVC. Un scanner va révéler qu'elle s'est en fait sectionné l'artère carotide, l'une des artères qui alimentent le cerveau en sang.

Elle a retrouvé le sourire

Les semaines suivantes ont été difficiles, avec des douleurs importantes à la tête, des bruits dans les oreilles, une perte de poids et des difficultés à sortir de son lit d'hôpital. Après un mois, Rebecca s'est de nouveau assise sur son tapis de yoga, en position de lotus. «Je savais que si je ne reprenais pas assez tôt mon entraînement après mon AVC, je ne le ferais jamais». Lors d'un contrôle, après six mois, les médecins lui ont annoncé que sa carotide était guérie.

L'Américaine estime avoir récupéré à 75% après un an, mais elle souffre toujours de maux de tête et ne peut parler que quelques minutes. Elle reste pourtant positive: «Le fait que je puisse toucher mes orteils est suffisant pour me faire sourire».

Yoga lover suffers stroke during difficult move as brain left 'gasping for life' https://t.co/MXCArOv55A pic.twitter.com/QhEbuYjTNZ— Daily Mirror (@DailyMirror) 26 mars 2019

(L'essentiel/cbx)