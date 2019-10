Les secouristes n'ont rien pu faire pour le petit Sujith

Ils retenaient leur souffle depuis vendredi. Et mardi matin (NDLR: dans la nuit de lundi à mardi au Luxembourg), la terrible nouvelle a été officiellement annoncée: le petit Sujith est décédé. L'enfant de 2 ans était tombé dans un puits abandonné alors qu'il jouait avec des copains, vendredi dans l'État du Tamil Nadu. Son corps a été incinéré mardi près Nadukattupatti, le village où le garçonnet vivait avec sa famille. «Mon fils courageux ne mérite pas cette fin fatale», a confié à CNN Kala Mary, effondrée.

Les opérations de sauvetage avaient tenu en haleine le pays entier. Sur les réseaux sociaux, les mots d'encouragement, les prières et les messages de soutien avaient afflué sous les hashtags #sujith, #prayforsujith ou encore #sujithwilson. Plus de 500 personnes ont participé à cette vaste opération qui aura duré 80 heures. Dans un premier temps, le garçonnet était tombé d'environ 10 mètres, mais il avait ensuite chuté plus bas dans ce puits d'une profondeur de 180 mètres. Après lui avoir crié de ne pas pleurer, sa maman s'était précipitée sur une machine à coudre pour fabriquer un sac, qu'elle espérait pouvoir donner aux secouristes pour les aider à remonter son fils.

Mauvaises conditions météo

La mission principale des équipes était d'insuffler de l'oxygène à l'enfant et de creuser un trou parallèle au puits dans l'espoir de pouvoir accéder au petit. Un tunnel d'une longueur de 13,7 mètres avait pu être façonné, mais les mauvaises conditions météo et un terrain particulièrement difficile avaient compliqué la tâche des équipes. «Nous avons dû arrêter les travaux plusieurs fois pour de courtes durées à cause de fortes averses», explique T. Shanti, une officielle de l'État du Tamil Nadu. Une lame utilisée pour creuser le second trou a, par ailleurs, été endommagée en se heurtant à de la roche, ce qui a ralenti davantage les ouvriers. Lundi soir (heure locale), les secouristes ont compris que Sujith était décédé. Son corps, en état de décomposition, a ensuite pu être remonté.

Ce drame, qui rappelle la mort du petit Julen en Espagne, relance le débat en Inde sur les puits laissés ouverts. Beaucoup sont ceux qui estiment que les personnes négligentes doivent être punies plus sévèrement.

Hundreds of people thronged Fathima Puthur village crematorium to pay final respects to #SujithWilson who was trapped in a borewell near his house for over 80 hours. #RIPSujith #SorrySujith @xpresstn https://t.co/Q84jz9EEDN— The New Indian Express (@NewIndianXpress) October 29, 2019

While, the officials are trying to rescue on one side, Sujiths mother, Kalairani on the request of rescue officials has started striching a cloth bag in which they hope to bring Sujith up after expanding it inside the borewell. #SaveSujith @xpresstn @NewIndianXpress pic.twitter.com/btcu4eGuJq— Jayakumar Madala (@JayakumarMadala) October 26, 2019

