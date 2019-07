Trump accusé de récupérer la fête nationale

Des chars d'assaut exposés dans le centre de Washington, dans une effervescence inhabituelle: la capitale américaine préparait activement mercredi la fête nationale du 4 juillet, dont l'ordonnancement a été bouleversé par Donald Trump. Le président apparaîtra au centre des célébrations, avec une allocution sous forme «d'hommage à l'Amérique» sur les célèbres marches du Lincoln Memorial.

L'intervention d'un président qui divise autant le pays lors d'une journée traditionnellement apolitique suscite la controverse, tout comme l'arrivée dans la capitale fédérale de plusieurs chars. Des blindés étaient déjà exposés mercredi. Pas un problème, pour Laura Major: «Nous sommes une famille de militaires, nous venons du Texas. Cela fait partie de ce qui est nécessaire à notre liberté aux États-Unis», argumente-t-elle. «Je me pose des questions sur le coût du transport de tout cela», indique au contraire Claudia Hubner, 49 ans, venue du New Jersey pour passer la semaine dans la capitale avec sa famille. Le budget de l'événement est dénoncé par l'opposition démocrate.

«Meeting de campagne»

Mais le coût sera mineur, a assuré mercredi Donald Trump: «Ce sont nos avions, nous avons les pilotes, l'aéroport est juste à côté, on a juste besoin de carburant. Les chars et tout le reste sont à nous». Le 4-Juillet marque le Jour de l'indépendance, lorsqu'en 1776 treize colonies britanniques proclamèrent leur séparation de la couronne britannique et fondèrent les États-Unis d'Amérique. C'est habituellement une journée de trêve qui voit les Américains «brandir le drapeau sans entrer dans les discussions politiques», note l'expert des médias Richard Hanley.

Mais cette année, Donald Trump parlera à 18h30 depuis le National Mall, l'immense esplanade où se dressent musées et monuments officiels, et où des milliers de personnes sont attendues. En ce début de campagne pour la présidentielle de 2020, l'initiative du président, qui vient d'annoncer sa candidature, fait grincer des dents. Plusieurs élus démocrates du Congrès l'ont mis en garde contre la tentation d'un «meeting de campagne partisan et télévisé sur le Mall». Invité par Emmanuel Macron il y a deux ans pour le défilé du 14 juillet (fête nationale française) sur les Champs-Élysées, Trump avait été impressionné par son déroulement coloré, solennel et minutieusement réglé. «Il va falloir que nous fassions mieux», s'était-il exclamé.

(L'essentiel/afp)