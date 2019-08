Un homme attaqué par un kinkajou survolté

Ah, la Floride! Ses palmiers, ses plages de rêve, ses alligators... et ses féroces kinkajous. Un habitant de Lake Worth en a fait l'amère expérience, fin juillet, en quittant l'appartement de sa petite amie pour aller travailler. En ouvrant la porte d'entrée, l'homme de 37 ans s'est fait attaquer par cet étrange mammifère d'environ 50 centimètres. L'animal lui a mordu un pied avant de lui griffer une jambe, mais le trentenaire n'a pas été sérieusement blessé.

La victime a expliqué aux enquêteurs qu'il avait repéré le kinkajou sur une barrière la veille et qu'il lui avait laissé de la pastèque. L'animal a visiblement eu une curieuse façon de remercier le trentenaire: le lendemain matin, il lui a sauté dessus à la première occasion. «On aurait dit qu'un homme de 130 kilos l'attaquait dans la cuisine. (...) Le kinkajou n'arrêtait pas de repartir à l'assaut», a raconté à WPEC-TV la colocataire de l'amie du trentenaire.

Pendant l'attaque, l'Américain a tenté de repousser le mammifère vers l'extérieur. N'y parvenant pas, il a fini par le pousser dans la salle de bains avant de fermer la porte. La fourrière et la police sont intervenues et ont confié l'animal à un centre spécialisé. L'agence gouvernementale pour la conservation de la vie sauvage cherche désormais à savoir comment le kinkajou est arrivé dans ce quartier. «Il arrive que des gens possèdent ce genre d'animal sans avoir de permis adéquat. Puis ils s'échappent ou sont libérés dans la nature. Nous recherchons toujours le propriétaire de cet animal», explique Tyson Matthews, un officier de la Fish and Wildlife Conservation.

(L'essentiel/joc)