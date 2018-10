L'extrême droite a toujours le vent en poupe

Le candidat d'extrême droite à la présidentielle au Brésil, Jair Bolsonaro, a fortement creusé son avance selon un sondage lundi publié soir, tandis que le candidat de gauche, Fernando Haddad, concentrait sur lui ses attaques. À moins d'une semaine du premier tour, le 7 octobre, M. Bolsonaro était crédité de 31% des intentions de vote par l'institut Ibope, soit quatre points de plus que jeudi. M. Haddad restait stable à contre 21%.

Autre mauvaise nouvelle pour le candidat de gauche: la proportion d'électeurs excluant de voter pour lui a grimpé de 27 à 38%, alors pour M. Bolsonaro elle se maintenait à 44%. Au second tour, le sondage prévoit un match nul à 42%, tandis que M. Haddad l'emportait (42% contre 38%) jeudi dernier. Un autre sondage publié dimanche par l'institut MDA présentait toutefois des résultats fort différents, avec 28,2% des intentions de vote pour M. Bolsonaro et 25,2% pour M. Haddad, qui gagnerait au second tour (42,7% contre 37,3%).

Jair Bolsonaro, qui a tenu des propos racistes et misogynes, vient de sortir de l'hôpital. Il avait été violemment agressé le 6 septembre, alors qu'il prenait un bain de foule dans le cadre de sa campagne électorale.

(L'essentiel/afp)