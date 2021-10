Elle se croit dans «Batman» et abat sa colocataire

La carrière d’influenceuse de Mary Oliver-Snow, plus connue sous le pseudo «yandere.freak», a connu un coup d’arrêt brutal le 17 janvier dernier. Ce soir-là, la jeune femme qui compte 1,6 million d’abonnés sur TikTok buvait des verres avec des amis dans sa maison de Houston (Texas). Au bout d’un moment, l’Américaine de 23 ans a sorti un pistolet que son ex-copain avait laissé chez elle et l’a pointé sur son amie Helen Hastings, pensant qu’il était déchargé. Mary a appuyé sur la gâchette et la victime s’est effondrée.

Selon «The Independent», Helen et Mary se connaissaient depuis le lycée et vivaient en colocation depuis quelques mois. Les deux jeunes femmes étaient fans «Batman» et se déguisaient régulièrement en personnages issus de cet univers. Cette passion commune pourrait d’ailleurs avoir joué un rôle dans ce drame: «L’accusée a déclaré qu’ils regardaient «Gotham» et qu’elle était ivre, qu’elle rigolait, qu’elle faisait la folle», a expliqué la police.

Mary a alors exhibé l’arme et lancé à ses amis qu’elle avait «un pistolet comme le Pingouin» (ndlr: un méchant de l’univers de DC Comics). Selon le rapport des forces de l’ordre, Helen s’est alors levée et s’est prise au jeu: «Ouh, tire-moi dessus!» a-t-elle demandé à sa copine. Mary a répondu «oh, OK», et a abattu la malheureuse. La tiktokeuse, qui coopère avec les enquêteurs, a été libérée contre une caution de 20’000 dollars. Elle sera jugée pour homicide involontaire.

