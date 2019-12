Les démocrates font front commun face à Trump

Les candidats invités au sixième débat de la primaire démocrate américaine ont affiché jeudi un front commun contre Donald Trump, mais se sont vivement affrontés sur la question de l'argent dans la politique. «Nous devons restaurer l'intégrité de la présidence» après le mandat de Donald Trump, a assuré l'ancien vice-président Joe Biden. «Mon travail est d'expliquer pourquoi il ne mérite pas d'être président des États-Unis quatre ans de plus», a-t-il dit, entouré de ses six rivaux sélectionnés pour ce débat.

M. Trump est «un menteur pathologique» qui dirige «le gouvernement le plus corrompu de l'histoire moderne» américaine, a attaqué Bernie Sanders. Le président américain cultive ses loyautés à coups de «réductions d'impôts et de postes d'ambassadeurs», a asséné Elizabeth Warren. «On vaincra la corruption en gagnant cette élection», a renchéri Amy Klobuchar. Ces trois candidats siègent au Sénat, qui devrait juger en janvier Donald Trump pour abus de pouvoir et entrave au Congrès. Mais, soutenu par la majorité républicaine à la chambre haute, le milliardaire devrait être acquitté.

«Qu'importe ce qu'il se passe au Sénat, c'est à nous» d'agir pour battre le milliardaire le 3 novembre 2020, a affirmé Pete Buttigieg, jeune maire de l'Indiana. Seule voix nettement discordante, l'homme d'affaires d'origine asiatique Andrew Yang a estimé: «On doit cesser d'être obsédés par l'impeachment». Dans un communiqué, Donald Trump a moqué «un débat morne et pessimiste» ayant montré «qu'aucun de ses personnages n'a une chance» de le battre. La soirée a aussi été marquée par de vifs échanges, principalement dirigés contre Pete Buttigieg. Quatrième de la course, il reste une menace pour ses adversaire car il est en tête dans les sondages de l'Iowa. Cet État clé ouvrira le 3 février la saison de la primaire et donnera le ton pour la suite.

(L'essentiel/afp)