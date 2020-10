L'Afro-​​Américain Jacob Blake est sorti de l’hôpital

La vidéo de son arrestation avait provoqué de nouvelles émeutes, en pleine vague de colère historique contre le racisme aux États-Unis. Le 23 août à Kenosha (Wisconsin), un policier tirait sept balles à bout portant dans le dos de Jacob Blake, un Afro-Américain de 29 ans qui était en train d’entrer dans sa voiture. Le père de famille a miraculeusement survécu, mais il a été touché à l’estomac, à un rein, au foie, au côlon ainsi qu’à l’intestin grêle. Alors que Jacob Blake venait d’être hospitalisé, sa famille avait fait savoir qu’il était paralysé à partir de la taille.

Après un mois et demi d’hospitalisation, le jeune homme a quitté l’hôpital de Milwaukee pour intégrer un centre de rééducation de la colonne vertébrale de Chicago (Illinois). Patrick Cafferty, son avocat, a refusé de donner plus de détails à USA Today, notamment sur la durée de la rééducation de Jacob Blake. Le mois dernier, le jeune homme avait enregistré une vidéo depuis son lit d’hôpital: «Votre vie, et pas seulement votre vie, vos jambes, quelque chose dont vous avez besoin pour bouger et avancer dans la vie, peuvent vous être enlevées comme ça», avait-il témoigné.

Aucune menace pour les policiers

Selon le père de Jacob Blake, la première question qu’il a posée en reprenant connaissance à l’hôpital a été pourquoi on lui avait tiré dessus autant de fois. Les trois enfants du jeune homme, âgés de 3, 5 et 8 ans, se trouvaient dans la voiture au moment du drame, mais ils n’ont pas été physiquement blessés.

Sa famille affirme qu’il ne présentait aucune menace pour les policiers, qui ont été suspendus le temps de l’enquête. L’Association des professionnels de la police de Kenosha assure de son côté que Blake s’est battu avec les officiers, qu’il a attrapé la tête d’un d’entre eux et qu’il était armé d’un couteau. L’enquête concernant l’arrestation de Jacob Blake est toujours en cours.

(L'essentiel/joc)