Ces «rivières d’or» cachent une triste réalité

L’image est féerique, mais elle révèle une réalité bien sombre. En décembre dernier, un astronaute en mission sur la Station spatiale internationale (ISS) a réalisé de rares photos qui montrent l’étendue de l’exploitation de l’or – le plus souvent illégale – dans la forêt amazonienne au Pérou. La BBC explique que les fameuses «rivières d’or» immortalisées sur ce cliché sont en fait des fosses creusées par des mineurs sans permis. Ces images sont révélatrices de l’ampleur de l’extraction destructrice de l’or dans le sud-est du Pérou.

Le pays est l’un des principaux exportateurs de ce métal, et la région de Madre de Dios abrite une énorme industrie non réglementée employant des milliers de mineurs qui tentent de gagner leur vie. Or, cette zone est un bijou de biodiversité et l’exploitation de l’or provoque une catastrophe écologique, entre déforestation massive et destruction d’habitats. En outre, des tonnes de mercure sont utilisées pour extraire le métal précieux, empoisonnant les cours d’eau, l’atmosphère et mettant la santé des communautés locales en danger.

Selon une étude publiée en janvier 2019 par le groupe Monitoring of the Andean Amazon Project, environ 93 kilomètres carrés de l’Amazonie péruvienne ont été détruits en 2018 pour les besoins de l’extraction d’or.

(L'essentiel/joc)