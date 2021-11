Seule rescapée d’un crash, elle doit sa vie à son père

Laney Perdue est une miraculée. Cette jeune Américaine de 11 ans a survécu à un crash d’avion de la compagnie Island Airways survenu samedi sur Beaver Island (Michigan). Sur les cinq personnes qui se trouvaient à bord du Britten-Norman Islander, quatre ont perdu la vie: le pilote, le père de Laney et un couple de trentenaires. L’appareil avait décollé de l’aéroport municipal de Charlevoix et s’est écrasé quinze minutes plus tard près de Mackinaw City. Grièvement blessée, la jeune fille est tout de même parvenue à donner le nom et le numéro de sa maman aux secouristes.

Selon Christina Perdue, la dernière chose dont Laney se souvient, c’est de l’étreinte de son papa cherchant à la protéger. «Nous avons le cœur brisé par la perte de mon mari, un père, un frère, un fils et un ami. Il faisait les meilleurs câlins, et je crois qu’il a attrapé notre fille et l’a protégée», a déclaré la mère de Laney dans un communiqué transmis à ABC News. Victime de nombreuses fractures, Laney se trouve dans un état stable après avoir subi une opération à un pied et une intervention au niveau de la mâchoire.

Mike Perdue, qui travaillait comme agent immobilier à Gaylord, était le papa de deux filles et de deux garçons. Tout comme Laney, il était encore vivant quand les secouristes sont intervenus sur le site du crash. Il a toutefois succombé à ses blessures dans l’hélicoptère qui l’emmenait vers l’hôpital de Petoskey. Les causes du crash du bimoteur ne sont pas encore connues, mais une enquête est en cours. La compagnie Island Airways a fait savoir qu’il s’agissait du premier crash de son histoire.

(L'essentiel/joc)