Trop confiant, un journaliste passe à la télé en caleçon

Loin de faire l’unanimité, le télétravail possède toutefois un avantage indiscutable: pas besoin de faire un effort vestimentaire incroyable avant de se mettre au boulot. Attention toutefois à ne pas prendre trop ses aises, particulièrement lorsque l’on doit participer à une visioconférence ou que l’on doit intervenir en direct à la télévision.

Will Reeve, journaliste pour la chaîne américaine ABC, en a fait la douloureuse expérience mardi, raconte Mashable. Le jeune homme, qui intervenait lors de la célèbre émission «Good Morning America», a pensé qu’il serait suffisant de ne porter que le haut de son costume. Le problème, c’est qu’il avait visiblement mal jaugé l’angle de la caméra, et que son caleçon était visible à l’écran.

Tandis que son collègue expliquait comment certaines pharmacies de Floride utilisaient des drones pour livrer des médicaments, la présentatrice Amy Robach a tout d’un coup semblé réaliser ce qui se passait. Cette boulette n’a, en tout cas, pas échappé à certains internautes, qui se sont empressés d’en rigoler sur les réseaux sociaux.

Beau joueur, l’intéressé a lui-même partagé sa mésaventure sur Twitter. Et quand un journaliste de BuzzFeed News l’a contacté pour récolter sa réaction, Will Reeve lui a répondu: «Laissez-moi m’habiller, et je vous réponds bientôt.»

