«Aidez-​​moi à annoncer au monde que je suis gay»

En meeting samedi à Denver (Colorado) dans le cadre de la primaire démocrate, Pete Buttigieg a vécu un grand moment d'émotion. Quand est venu le moment des questions, l'animatrice de la journée a lu à haute voix celle de Zachary, 9 ans: «Merci d'être aussi courageux. Pouvez-vous m'aider à dire au monde entier que moi aussi, je suis gay? J'aimerais être courageux comme vous.» Visiblement touché par la demande du jeune garçon, le candidat a invité l'enfant à le rejoindre sur scène.

Impressionné de voir Zachary se présenter face à des milliers d'inconnus, Buttigieg lui a répondu: «Je ne pense pas que tu aies besoin que je t'apprenne grand chose sur le courage.» Devant une foule toute acquise à sa cause, le candidat a ensuite encouragé son jeune supporter: «Ça m'a pris beaucoup de temps pour trouver comment annoncer que j'étais gay, même à mon meilleur ami. Et le fait de te voir prêt à accepter qui tu es, dans une salle pleine de milliers de personnes que tu n'as jamais rencontrées, c'est vraiment quelque chose», a poursuivi le démocrate.

Après lui avoir donné quelques conseils, Pete Buttigieg a demandé à Zachary de bien vouloir attendre un peu avant de se présenter à l'élection présidentielle. «Tu serais un redoutable adversaire», a plaisanté le candidat. «C'était excitant et je me suis senti vraiment heureux. J'étais content de pouvoir dire à tout le monde dans le public que je suis homosexuel. J'étais juste inspiré par le fait que Pete soit ouvertement gay et aussi candidat à la présidentielle. Et un jour j'aimerais être comme lui», a confié le jeune garçon au «Colorado Sun».

(L'essentiel/joc)