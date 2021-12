Tuée par une balle perdue dans la cabine d'essayage

Los Angeles police department officers have shot at least 36 people — 17 fatally — in 2021. In just the last week, LAPD officers have killed four people — including 14-year-old Valentina Orellana-Peralta. #caleg https://t.co/grZNIUe64N

Une adolescente de 14 ans a été tuée dans une cabine d'essayage par une balle perdue tirée par un policier intervenant pour une agression dans le magasin, a déploré lundi la police de Los Angeles, qui a ouvert une enquête et va publier les vidéos de l'incident. Le drame est survenu le 23 décembre dans un magasin de vêtements de North Hollywood, près de Los Angeles, où la police avait été appelée pour «une attaque à main armée» en cours, selon le communiqué de la police.

À leur arrivée, les policiers avaient découvert une femme en sang «souffrant de diverses blessures», non loin d'un suspect. Ils avaient ouvert le feu sur ce dernier, le tuant sur place. «À l'insu des policiers, une fille de 14 ans se trouvait dans une cabine d'essayage de l'autre côté d'un mur situé directement derrière le suspect» et ce n'est qu'après la fusillade que les agents ont découvert que l'adolescente avait été mortellement touchée par une balle.

14-year-old Valentina Orellana Peralta was shopping with her mom at the Burlington Coat Factory in North Hollywood on Christmas Eve when she was fatally struck by a stray bullet as police fired at an assault suspect. https://t.co/YpXSLSIPBW