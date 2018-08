Terrible collision entre un car et un semi-​​remorque

Sept personnes ont été tuées jeudi dans l'État américain du Nouveau-Mexique, après une collision entre un autocar et un camion semi-remorque, a annoncé la police locale. Une quarantaine d'autres ont été blessées.

Accident on I-40 near Thoreau, NM pic.twitter.com/irYguqaiMZ– Alex Huggins (@lxhuggins24) 30 août 2018

L'accident s'est produit en début d'après-midi sur une autoroute située près de la ville de Thoreau, à environ 160 kilomètres à l'ouest d'Albuquerque, ont précisé les forces de l'ordre. Un pneu du semi-remorque a éclaté, provoquant la sortie de route du camion qui a alors percuté l'autocar qui roulait dans la direction opposée. L'autocar transportait 49 personnes.

Tous les passagers, hormis six d'entre eux blessés très légèrement et soignés sur place, ont été transportés vers des hôpitaux à proximité, a ajouté Ray Wilson lors d'une conférence de presse. Six blessés graves ont dû être emmenés à l'hôpital universitaire d'Albuquerque. Trois d'entre eux se trouvaient dans un état critique, a précisé Cindy Foster, la porte-parole de l'hôpital.

(L'essentiel/nxp/ats)