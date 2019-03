Les All Blacks, émus, réagissent à l'attaque

My heart is hurting about the news coming out of Christchurch. Sending love & prayers to the effected families❤️ pic.twitter.com/7PX9wc56b8 — Sonny Bill Williams (@SonnyBWilliams) 15 mars 2019

La légende du rugby, Sonny Bill Williams, star du sport néo-zélandais et fervent musulman, s'est ému après l'attaque de mosquées, vendredi, en Nouvelle-Zélande, indiquant dans une vidéo qu'il espérait que les victimes soient «au paradis». «Je viens d'apprendre la nouvelle. Je ne pourrais pas décrire avec des mots ce que je ressens en ce moment», a déclaré la star des All Blacks, dans une vidéo publiée sur Twitter, où on voit le rugbyman en pleurs, assis dans une voiture.

Selon les autorités, au moins 49 personnes ont été tuées pendant la prière du vendredi, dans des attaques contre deux mosquées de la ville de Christchurch, où Sonny Bill Williams a joué plus tôt dans sa carrière, dans l'équipe des Crusaders.

L'équipe des All Blacks a réagi sur le compte Facebook officiel et appelle à «rester fort».

La Première ministre néo-zélandaise, Jacinda Ardern, a déclaré ce vendredi, aux médias, qu'il s'agissait de «l'un des jours les plus sombres de la Nouvelle-Zélande». Sur son compte Twitter, elle évoque les victimes, «beaucoup de ceux qui ont été touchés par cette fusillade pourraient être des migrants de notre communauté. la Nouvelle-Zélande est leur maison.

What has happened in Christchurch is an extraordinary act of unprecedented violence. It has no place in New Zealand. Many of those affected will be members of our migrant communities – New Zealand is their home – they are us. — Jacinda Ardern (@jacindaardern) 15. März 2019

Le Premier ministre luxembourgeois, Xavier Bettel, s'est exprimé et se dit «choqué» par les événements de Christchurch. «Nous nous battons contre l'intolérance et la haine».

I am deeply shocked by the terrible #Christchurch attacks and stand in solidarity with the people of New Zealand. My thoughts are with the victims,their families and friends.Together we stand against intolerance and hate.These attacks will strengthen our determination. XB — Xavier Bettel (@Xavier_Bettel) 15. März 2019

Le président de la Commission européenne, Jean-Claude Juncker, a rappelé que l'Union Européenne «se tenait contre ceux qui veulent détruire nos sociétés et notre façon de vivre».

It was with horror and profound sadness that I learnt of the terrorist attack on the #ChristchurchMosque. The European Union will always stand with #NewZealand and against those who heinously want to destroy our societies and our way of life. https://t.co/OPLLbRTg2h — Jean-Claude Juncker (@JunckerEU) 15. März 2019

Le président français, Emmanuel Macron, adresse à la population née-zélandaise «ses pensées pour les victimes des crimes odieux».

Toutes nos pensées pour les victimes des crimes odieux contre les mosquées de Christchurch en Nouvelle-Zélande et pour leurs proches. La France se dresse contre toute forme d’extrémisme et agit avec ses partenaires contre le terrorisme dans le monde. — Emmanuel Macron (@EmmanuelMacron) 15 mars 2019

Les soutiens aux victimes et la condamnation de l'attaque affluent sur Twitter.

une pensée pour les victimes et leur famille en Nouvelle Zélande, écœurant — esile (@EliseHeb1) 15. März 2019

Terrible attentat terroriste dans deux mosquées en #NouvelleZelande

L’extrême-droite à la manœuvre avec un très lourd bilan de plusieurs dizaines de morts.

Mes pensées et du’as aux victimes et aux familles endeuillées — Feïza Ben Mohamed (@FeizaBM) 15. März 2019

l'attaque islamophobe de la nouvelle Zélande me brise le cœur littéralement que Dieu fasse de leurs tombe un jardin du paradis — ㅤَ (@thisquiett) 15. März 2019

Pensées émues pour la Nouvelle-Zélande que je croyais être un havre de paix... #Christchurch pic.twitter.com/TrGPFP4FdW — Manon R. (@Manon_Rnri) 15. März 2019

Tout mon soutien aux victimes et aux familles des victoires de l’attentat en Nouvelle-Zélande???????? #nototerrorism #loveislam — Marième???????? (@MARDLLO) 15. März 2019

(mm/L'essentiel/afp)