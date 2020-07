Elle tourne un docu sur les requins et se fait mordre

Une jeune femme de 29 ans était en train de nager à environ 100 mètres d’une jetée de l’île Fitzroy (Queensland) quand quelque chose lui a mordu la jambe. L’attaque est arrivée si vite que la victime n’a pas eu le temps de voir à quel animal elle avait affaire. Les secouristes intervenus auprès de l’Australienne pensent qu’il s’agissait d’un requin, écrit ABC.

Or, ironie du sort, il se trouve que la jeune femme est une passionnée de squales et qu’elle travaille actuellement sur un documentaire consacré à ces animaux. On pourrait donc croire que la victime s’est fait mordre pendant le tournage, mais l’attaque est survenue alors qu’elle profitait d’un jour de congé.

«J’adore toujours les requins!»

Allongée sur son brancard, l’Australienne a rassuré les témoins qui assistaient à la scène en criant: «J’adore toujours les requins! Les requins sont magnifiques!» Sceptiques, les autorités locales doutent que la jeune femme ait été mordue par un requin, un tel incident n’ayant jamais eu lieu dans la région. Un gros poisson, comme un bar rouge ou une carpe géante, aurait fait le coup.

Sérieusement blessée à la jambe gauche, la réalisatrice a été héliportée vers l’hôpital de Cairns. Selon un ambulancier intervenu sur place, «elle souffrait un peu mais gardait le moral».

(L'essentiel/joc)