Larguée pour Miss Ohio, elle bascule dans la folie

Une jeune femme de 27 ans est à nouveau jugée pour le meurtre de son petit ami, survenu le 12 octobre 2012 à Highland Heights (Ohio). Shayna Hubers est accusée d'avoir abattu Ryan Poston de six balles – dont une en plein visage – parce qu'il voulait la quitter pour Miss Ohio 2012, Audrey Bolte. En 2015, la jeune femme avait été reconnue coupable et condamnée à 40 ans de prison sans possibilité de libération anticipée, en raison de son absence totale de remords. Le procès avait cependant dû être annulé lorsque le passé criminel d'un membre du jury a refait surface.

Comme elles l'avaient fait en 2015, trois codétenues de Shayna Hubers ont livré un témoignage accablant, écrit Cincinnati.com. Elles ont raconté que la jeune femme s'était vantée d'avoir tué Ryan et qu'elle avait ricané après être passée à l'acte. L'accusée se serait par ailleurs moquée de l'égocentrisme de son ex-copain, plaisantant sur le fait qu'il avait «enfin pu se faire refaire le nez», comme il l'avait toujours souhaité. Les codétenues de Shayna ont ajouté que la jeune femme ne montrait aucun signe de repentance et qu'elle estimait avoir eu raison d'abattre son ex-compagnon.

Maladivement jalouse

Une prisonnière a par ailleurs raconté avoir surpris une conversation téléphonique entre l'accusée et sa mère: Shayna lui disait que la famille de Ryan était assez riche pour «s'acheter un autre fils». Une fois n'est pas coutume, Shayna Hubers a craqué au tribunal. Lors de son premier procès, la jeune femme n'avait montré aucune émotion, mais adressait des sourires aux personnes qu'elle reconnaissait dans l'assistance. L'ancienne étudiante en psychologie a avoué avoir tué Ryan, mais elle invoque la légitime défense.

"I have a bad habit of nervous laughter." Shayna Hubers stunned the courtroom by taking the witness stand in her murder retrial. I'll break down the testimony and its possible impact on the jury on @WCPO at 11. pic.twitter.com/97tgZjyaJk— Ashley Zilka (@ashleyzilka) 23 août 2018

Tout au long de leur relation chaotique d'un peu plus d'un an, Shayna s'est montrée particulièrement possessive avec Ryan. Alors âgée de 21 ans, l'Américaine se connectait par exemple sur le profil de son copain et bloquait certaines femmes. De plus, elle bombardait le jeune homme de centaines de SMS après chacune de leurs nombreuses ruptures. Le soir du 12 octobre 2012, Ryan devait se rendre à un rencard avec Audrey Bolte, sa nouvelle flamme.

Il a pris son courage à deux mains et annoncé à Shayna qu'il la quittait. Folle de jalousie, la demoiselle a basculé dans l'horreur et criblé de balles l'objet de son affection. «Il tremblait encore un peu alors j'ai tiré encore quelques fois pour m'assurer qu'il était mort», détaillera-t-elle aux policiers, affirmant que le jeune homme avait été violent avec elle. À nouveau appelée à la barre la semaine dernière, Audrey Bolte, deuxième dauphine de Miss USA 2012, a raconté avoir longuement attendu Ryan, qui devait la rejoindre dans un bar. Elle se réjouissait de passer cette soirée avec lui. Shayna en a décidé autrement.

Audrey Bolte testifying last week at the #ShaynaHubers trial. pic.twitter.com/LkYfC1ONKE— Aaron Keller (@AKellerLawCrime) 20 août 2018

