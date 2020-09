Fuite d’air dans un module russe de l’ISS

L’équipage, les cosmonautes russes Anatoli Ivanichine et Ivan Vagner ainsi que l’astronaute de la Nasa Christopher Cassidy, cherchaient l’origine d’une fuite d’air depuis le mois d’août. «Il a été établi que le problème se trouve dans le module de service Zvezda, qui contient des matériels scientifiques», a indiqué dans un communiqué l’Agence spatiale russe Roscosmos.

La fuite, dont l’emplacement exact reste à localiser, «n’est pas dangereuse pour la vie et la santé de l’équipage de l’ISS et n’empêche pas l’ISS de poursuivre les vols habités», a ajouté Roscosmos. Le directeur des vols habités russes, Sergueï Krikaliov, s’est voulu rassurant dans des déclarations à la télévision, indiquant que la station spatiale perdait un peu d’air du fait de son système de purification.

Equipage réveillé

«Ce qui se produit actuellement est plus important que la fuite habituelle, et bien sûr si cela dure longtemps il faudra amener davantage d’air à la station», a-t-il cependant ajouté. La Nasa a indiqué de son côté que la fuite avait semblé s’amplifier dans la nuit de lundi à mardi et que l’équipage avait été réveillé pour en rechercher l’origine. Mais il s’est avéré par la suite que l’impression d’une fuite d’air plus importante avait été causée par un changement de la température.

L’équipage avait auparavant cherché en vain la fuite dans la section américaine de la station spatiale à l’aide d’un détecteur à ultrasons. En 2018, l’équipage avait découvert un trou dans la paroi d’un vaisseau Soyouz arrimé à l’ISS. L’origine n’en avait pas été révélée.

(L'essentiel/afp)