Pour Trump, les démocrates «volent l'élection»

«On est devant et de loin, mais ils essaient de voler l'élection. Jamais nous ne les laisserons faire. Les bulletins ne peuvent pas être déposés après la fermeture du scrutin», a tweeté M. Trump.

Twitter a mis en garde ses utilisateurs mercredi contre le message en question: «Une partie ou la totalité du contenu partagé dans ce Tweet est contestée et susceptible d'être trompeuse quant au mode de participation à une élection ou à un autre processus civique», a écrit le réseau social sur le tweet du président, rapidement après sa publication.

We are up BIG, but they are trying to STEAL the Election. We will never let them do it. Votes cannot be cast after the Polls are closed!