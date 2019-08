Une moto pétarade et c'est la panique générale

Il était 22h mardi soir à Times Square, à New York, lorsqu'un soudain vent de panique a soufflé sur les milliers de badauds présents pour admirer les immenses écrans lumineux. Un bruit d'explosion, semblable à un coup de feu, a retenti sur la place bondée et créé une panique générale. Sur les réseaux sociaux, des témoins présents sur place affirment même avoir entendu des personnes terrifiés crier «un tireur»!

Mais les pires craintes se sont révélées infondées. Arrivée rapidement sur place, la police de New York a confirmé qu'aucun tireur n'avait ouvert le feu et qu'il s'agissait en réalité... d'un bruit de moto. Un groupe de bikers traversait la ville à ce moment et un pot d'échappement très bruyant a été confondue avec une détonation d'arme.

There is no #ActiveShooter in #TimesSquare. Motorcycles backfiring while passing through sounded like gun shots. We are recieving multiple 911 calls. Please don't panic. The Times Square area is very safe! @NYPDnews @NYPDTimesSquare— NYPD Midtown North (@NYPDMTN) August 7, 2019

Des caméras diffusant des images en direct montrent un impressionnant mouvement de foule. Plusieurs piétons ont été légèrement blessés, selon CBS. Dans un pays traumatisé par les tueries de masses, qui se remet à peine des deux dernières survenues au Texas et dans l'Ohio samedi dernier, il n'en a pas fallu plus pour créer une situation chaotique sur la place touristique.

Le pot d'une moto claque/pète , du coup mouvement de panique dans la foule sur time square.Mais à part ca il y a pas de problème avec les armes aux US hein. pic.twitter.com/AYOCNAebGB— Onizuka (@onizuka) August 7, 2019

BREAKING: Panic is triggered by motorcycles backfiring at Times Square in New York City; police confirm there is no active shooter.#TimesSquare #NewYorkpic.twitter.com/fXhpxFdmxZ— Global News Network (@GlobalNews77) August 7, 2019

(L'essentiel/lom)