Le blanchiment de dents fait un mort et deux comas

Les vacances de trois copains nord-irlandais ont viré au drame, samedi, à Marmaris, dans le sud-ouest de la Turquie. En déplacement pour se faire blanchir les dents, Richard, Declan et Aaron ont été retrouvés inconscients dans leur appartement de vacances. Richard, 33 ans, était décédé et ses deux copains dans le coma.

Pour l’heure, les circonstances du drame restent mystérieuses. Selon le Guardian, des sources locales non confirmées ont rapporté que les trois amis avaient consommé des médicaments prescrits avant leur traitement dentaire. Or, rien n’indique pour l’instant que ces produits aient causé la mort de Richard et plongé dans le coma ses deux amis, dont l’état de santé s’est depuis amélioré.

«Trois jeunes hommes en bonne santé»

Une enquête est en cours, et la police n’exclut pas l’usage de drogues illégales, écrit Sözcü. D’après un porte-parole, le Département des affaires étrangères du Royaume-Uni est en contact avec les autorités turques. John Finucane, membre du Parlement du Royaume-Uni, a évoqué une «tragédie absolument déchirante» touchant «trois jeunes hommes en bonne santé et en forme». L’adjoint au maire de Belfast, Paul McCusker, a pour sa part estimé que ce drame était «inquiétant et terrible».

La Turquie jouit d’une importante industrie du tourisme médical et dentaire. En 2017, près de 700 000 touristes s’y sont rendus pour cette raison, selon l’Association internationale du tourisme de santé d’Istanbul. De son côté, l’Association des agences de voyages turques espère pouvoir attirer 2 millions de touristes de santé d’ici à 2023.

