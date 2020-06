Le «George Floyd Challenge» indigne les réseaux sociaux

Ces derniers jours, des adolescents ont suscité l’indignation sur les réseaux sociaux en se prenant en photo en train de reproduire - et ce, en souriant! - la position du policier Derek Chauvin lors de l’arrestation de l’Afro-Américain de 46 ans George Floyd, décédé d’une «asphyxie par pression prolongée» au niveau du cou.

Ce défi, baptisé le «George Floyd Challenge», a d’abord fait son apparition sur Snapchat pour être ensuite repris sur la plupart des autres réseaux sociaux.

Sur des images publiées par le Daily Mail, on peut ainsi voir des jeunes (blancs) parodiant l’interpellation: l’un tient le rôle du policier, un genou sur le cou d’une autre personne étendue à terre en position de victime. Des vidéos ont également été réalisées.

«Révoltant! Je n’ai pas les mots!»

Des captures d'écran d'un certain nombre de ces publications ont été largement partagées sur Twitter, suscitant indignation et condamnation de la part de milliers de personnes. «Comme si ce qui se passait n'était pas assez triste­… Ce «George Floyd Challenge» est absolument dégoûtant !!!!!» a ainsi tweeté l’une d’elles.

Différentes célébrités ont également réagi à ce «sordide» challenge, comme la chanteuse Ciara qui a écrit sur Twitter: «C’est écœurant! Révoltant! Je n’ai pas les mots!! S’il vous plaît, arrêtez immédiatement!» Le joueur de football américain Robert Mathis a quant a lui estimé que «les lâches qui se moquent de loin doivent être identifiés».

Selon le journal britannique, trois jeunes hommes ont été arrêtés par la police anglaise. L’Université du Missouri a pour sa part annulé les inscriptions de deux jeunes filles ayant participé au «George Floyd Challenge», rapporte l’agence de presse américaine AP.

Just FYI all of the people in these photos have lost their jobs or have been arrested.