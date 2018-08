La statue de la Liberté évacuée à cause d'un feu

Quelque 3 000 personnes ont dû être évacuées de la statue de la Liberté lundi après un début d'incendie sur un chantier de construction, ont indiqué les pompiers new-yorkais. Un container renfermant du gaz propane, sur un chantier en cours sur l'île de Liberty Island, a pris feu peu avant midi (18h au Luxembourg), a tweeté le service des pompiers de New York.

WATCH: The New York City Fire Department says firefighters are working to put out a propane tank fire in a construction area on Liberty Island – home of the Statue of Liberty. Liberty Island officials say the monument has been evacuated. One construction worker was injured. pic.twitter.com/vqyQRGzXyA