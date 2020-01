Morts pour avoir attendu leurs photos de mariage

Iran plane crash: British Iranian Newlyweds returning from ceremony in native Iran among victims on Ukrainian plane https://t.co/4z9Q7CpCfK pic.twitter.com/pwFnVVVfDe— Robert Faturechi (@RobertFaturechi) January 8, 2020

Parmi les 176 personnes qui ont perdu la vie mercredi dans le crash du Boeing 737 d'Ukraine International Airlines se trouvaient 82 Iraniens, 63 Canadiens, dix Suédois, quatre Afghans et trois Britanniques. Onze autres étaient Ukrainiens, dont les neuf membres d'équipage. Treize victimes étaient des étudiants de l'université Sharif de Téhéran, une des plus prestigieuses d'Iran.

Deux jeunes mariés ont vu leur vie brutalement interrompue par un coup du sort. Après s'être unis le mois dernier à Londres, Saeed Tahmasebi et Niloofar Ebrahim s'était envolés pour l'Iran en compagnie d'amis et de membres de leur famille pour célébrer une seconde fois leur mariage. Quand tout ce petit monde est rentré au Royaume-Uni, le couple a décidé de rester quelques jours à Téhéran pour attendre ses photos de mariage. C'est ce changement de programme qui lui a coûté la vie.

«Nous les avons eus au téléphone dix minutes avant qu'ils embarquent»

Le beau-frère de Saeed, un ingénieur en bâtiment de 35 ans, se souvient avoir parlé avec les jeunes mariés peu avant le drame. «Nous étions tous rentrés plus tôt et étions inquiets à cause de ce qui se passe dans la région. Quand nous les avons eus au téléphone dix minutes avant qu'ils embarquent, tout semblait bien aller. Ensuite nous avons appris que l'avion s'était écrasé. C'est terrible, absolument terrible», confie Amir au «Telegraph».

Des familles entières ont été anéanties dans le crash. Les Suédois Raheleh et Mikael Lindberg, 37 et 40 ans, ont perdu la vie avec leurs deux fils Eric (9 ans) et Emil (7 ans). Deux quadragénaires originaires d'Edmonton (Canada) ont péri avec leurs deux filles, Daria (14 ans) et Darina (10 ans). Au moins 25 des passagers étaient des mineurs. Selon les premiers éléments de l'enquête iranienne, le Boeing 737 a fait demi-tour après un «problème». L'avion a disparu des écrans radars après deux minutes de vol alors qu'il avait atteint une altitude de 8 000 pieds (environ 2 400 mètres).

(L'essentiel/joc/afp)