Un ado miraculé d'un crash fatal à ses parents

Deux personnes ont perdu la vie dans le crash d'un Cessna 210, dimanche à Détroit (Michigan). L'avion, en provenance de West Memphis (Arkansas), était proche de l'aéroport lorsqu'il a perdu le contact avec la tour de contrôle. L'appareil a heurté un arbre et une ligne à haute tension avant de s'écraser dans un quartier résidentiel. Greg Boaz, 54 ans, et sa femme Julie, 48 ans, sont morts dans le crash, rapporte ABC 7.

Des images montrent des habitants médusés devant la carcasse de l'avion, quand soudain, un jeune homme sort du brasier avant de courir se mettre à l'abri. Peyton, 17 ans, s'en est miraculeusement sorti, mais il a perdu son père et sa belle-mère dans le drame. Grièvement blessé, l'adolescent a été emmené d'urgence à l'hôpital. Si le jeune homme a survécu, c'est grâce à l'intervention d'habitants du coin, qui sont parvenus à créer un trou béant au milieu de la carcasse à l'aide d'un bâton puis d'une hache.

«Ce sont des citoyens courageux (...), et je pense qu'ils devraient être reconnus», a réagi Mark Thornton, capitaine de la police de Detroit. Greg Boaz et sa famille se rendaient à Détroit pour assister à un match de volleyball de sa fille. Selon son cousin, le quinquagénaire était un pilote chevronné mais n'avait plus volé depuis une dizaine d'années.

I would like to thank the Gentleman that Rescue Peyton Boaz from the Burning Inferno. And to Peyton my Deepest Condolences to you & a Speedy Recovery too you. God be with you Always pic.twitter.com/kJAPg6p1tc— jcruz1359 (@jcruz13591) 26 juin 2018

Victime de brûlures au troisième degré, Peyton est toujours hospitalisé. «Il est une lumière étincelante dans un monde noir. Il a été à mes côtés après chaque mauvaise décision et chaque stupide décision. Je ne me souviens plus de ma vie sans lui. Il est ma famille», a écrit Sophie, sa meilleure amie, sur les réseaux sociaux.

Would like to share Peyton Boaz's story and for the community to pray for his recovery. He is in our thoughts and prayers and if anyone could donate to help. It would be very appreciated. https://t.co/fX0ikYu5ZK— Alex Robles (@roblesalex90) 26 juin 2018

(L'essentiel/joc)