Sa fille est métisse, on l'accuse de trafic d'humains

Mary MacCarthy est sous le choc, et sa fille Moira, 10 ans, «traumatisée». Cette Américaine de 42 ans domiciliée en Californie exige des excuses de la compagnie aérienne Southwest après avoir vécu une situation surréaliste lors d’un voyage vers Denver (Colorado).

Le 22 octobre, Mary apprend le décès subit de son frère Michael, que sa fille considérait comme un papa de substitution. En catastrophe, l’Américaine réserve un vol Los Angeles – Denver. C’est lors d’une escale à San Jose que la quadragénaire embarque avec sa fille. Elles sont alors les dernières à monter à bord et leurs sièges ne sont pas côte à côte. La passagère explique à l’équipage qu’elles se rendent à un enterrement, que sa fille n’a que 10 ans et qu’elles ont besoin d’être assises ensemble. «Trouvez deux sièges libres», se contente de répondre une hôtesse de l’air.

«J’étais certaine que nous étions victimes de profilage racial»

Grâce à la compréhension des autres voyageurs, mère et fille trouvent deux places côte à côte. Tout se déroule bien jusqu’au débarquement à Denver, où Mary et Moira sont accueillies par deux policiers. «L’un a commencé à me parler, l’autre à ma fille. J’étais vraiment troublée parce qu’ils semblaient connaître nos noms», raconte la Californienne à People. «Nous sommes ici pour vous parler parce qu’on nous a signalé que vous et votre fille aviez un comportement suspect», a annoncé un officier à Mary.

Le policier lui explique que le personnel de bord a trouvé leur attitude bizarre, parce qu’elles avaient embarqué en dernier et exigé d’être assises ensemble. «La maman et sa fille ne se sont pas parlé pendant le vol et la mère n’autorisait pas son enfant à parler au personnel», aurait expliqué une hôtesse de l’air à la police. Faux, rétorque Mary, bouleversée. «J’étais choquée parce que j’étais certaine que nous étions victimes de profilage racial», explique la Californienne.

«Un incident de ce genre peut marquer un enfant à vie»

Ce n’est que dix jours plus tard que la quadragénaire reçoit un coup de fil de la police: elle est soupçonnée de trafic d’être humain. Outrée, Mary a l’intention de porter plainte.

«Je veux que Southwest Airlines et la police de Denver soient tenus responsables de ce qui est sans aucun doute un cas de profilage racial impliquant une fillette noire de 10 ans qui vivait déjà le pire jour de sa vie - un décès dans sa famille. Un incident de ce genre peut marquer un enfant à vie», tempête la Californienne.

Southwest n’a pas réagi à la polémique.

