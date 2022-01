Chris Brown une nouvelle fois accusé de viol

Chris Brown est encore dans de sales draps. Le rappeur, qui avait déjà été accusé d’agressions sexuelles par le passé, aurait de nouveau commis un crime. Une jeune femme, qui a tenu à rester anonyme, affirme avoir été droguée et violée par l’Américain de 32 ans.

Selon TMZ, dans sa plainte déposée devant la justice, elle raconte que ce viol s’est déroulé le 30 décembre 2020, à bord d’un yacht amarré sur le port de la propriété de Sean «Diddy» Comb, à Miami. Celle qui se définit comme «chorégraphe professionnelle, danseuse, mannequin et artiste musicale», y avait été invitée à passer la soirée avec Chris. C’est là qu’il lui aurait servi une boisson, à deux reprises.

Droguée?

Après l’avoir bue, elle serait sentie «désorientée, physiquement instable, avec une soudaine envie de dormir». Breezy l’aurait alors aussitôt emmenée dans une chambre, alors qu’elle se sentait «droguée» et à «moitié endormie». Une fois à l’intérieur de la pièce, la porte fermée, l’artiste lui aurait enlevé son bikini et aurait commencé à l’embrasser. Bien qu’elle lui aurait dit d’arrêter, il l’aurait violée. Le jour d’après, craignant qu’elle puisse tomber enceinte, Chris lui aurait envoyé un SMS pour lui demander de prendre la pilule du lendemain. Ce qu’elle dit avoir fait.

D’après l’avocat de la plaignante, si elle n’a pas osé en parler à la police à cette époque, c’est parce qu’elle poursuivait des études dans le domaine médical et qu’elle craignait qu’une plainte de ce genre lui porte préjudice dans sa formation. La victime présumée de la star, qui dit avoir souffert «d’une sévère détresse émotionnelle», lui réclame aujourd’hui 20 millions de dollars de dommages et intérêts. Pour le moment, celui qui avait été condamné par la justice pour avoir agressé son ex, Rihanna, en 2009, n’a pas réagi à ces nouvelles accusations.

(L'essentiel/lja)