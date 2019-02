Trump prédit un avenir «génial» à Pyongyang

Vietnam is thriving like few places on earth. North Korea would be the same, and very quickly, if it would denuclearize. The potential is AWESOME, a great opportunity, like almost none other in history, for my friend Kim Jong Un. We will know fairly soon - Very Interesting!– Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 27 février 2019

Donald Trump retrouve, mercredi soir à Hanoï, son «ami» Kim Jong-un auquel il a une nouvelle fois promis un avenir radieux si la Corée du Nord acceptait enfin de renoncer à son arsenal nucléaire. Le premier sommet entre le président américain et le leader nord-coréen, en juin à Singapour, avait débouché sur une vague déclaration sur «la dénucléarisation de la péninsule» mais pas de véritables engagements concrets.

Quelques heures avant ce nouveau rendez-vous scruté avec attention en Asie et au-delà, le président américain s'est servi de l'exemple du Vietnam, pays communiste qui a embrassé le capitalisme et tourné la page de la confrontation avec les États-Unis, pour tenter de convaincre Kim Jong-un. «Le Vietnam se développe comme peu d'autres endroits au monde. La Corée du Nord ferait la même chose - et très rapidement - si elle décidait de dénucléariser», a tweeté M. Trump, évoquant un avenir «GÉNIAL» pour le pays reclus, aujourd'hui sous le coup de nombreuses sanctions internationales.

Carotte et bâton

Depuis des mois, le locataire de la Maison-Blanche manie la carotte et le bâton dans ce dossier, faisant miroiter le potentiel économique de la Corée du Nord, tout en refusant l'allègement des sanctions qui l'étranglent. Après des entretiens mercredi avec les autorités vietnamiennes, dont le président et chef du Parti communiste Nguyen Phu Trong, M. Trump aura un tête-à-tête à face avec Kim Jong-un au Sofitel Legend Metropole, un luxueux établissement situé en plein cœur de la capitale. Un dîner avec leurs proches conseillers est ensuite prévu.

Donald Trump a rejoint mardi soir dans la capitale vietnamienne le dirigeant nord-coréen arrivé quelques heures plus tôt en train blindé, après une odyssée ferroviaire à travers la Chine.

(L'essentiel/afp)