Cinq détenus sauvent un bébé en détresse

Scène insolite, jeudi dernier sur un parking de New Port Richey, en Floride. En réalisant une fausse manoeuvre, un automobiliste a accidentellement fermé son véhicule avec ses clés à l'intérieur. Le problème, c'est que sa fille âgée d'un an s'y trouvait encore, confortablement installée dans son siège auto. L'Américain et son épouse, en panique, ont alerté les autorités, expliquant qu'ils n'avaient pas les moyens de faire appel à un serrurier.

Après quelques minutes de flottement, et alors que la température extérieure flirtait avec les 30 degrés, le père de la petite fille a finalement annoncé aux policiers qu'il allait briser la vitre du côté conducteur pour libérer l'enfant. C'est là qu'un groupe de détenus considérés comme non-violents et leur superviseur sont entrés en scène, raconte NBC News. Touchés par la détresse du couple, les cinq prisonniers qui étaient en train d'effectuer des heures de travail obligatoire sur la voie publique ont proposé de leur venir en aide. Vu la faible dangerosité de ces individus, la police leur a donné leur feu vert pour intervenir.

Toute l'opération a été filmée puis publiée sur les réseaux sociaux par la mère de la petite fille. Sur les images, on peut entendre un policier conseiller au papa du bébé de «coller sa tête contre la fenêtre» pour que son enfant ne soit pas effrayée par «des têtes inconnues». A la force de leur bras et à l'aide d'un simple cintre en métal, le groupe est parvenu à ouvrir la portière en environ 2 minutes. La petite, en larmes, n'a pas apprécié cette mésaventure. Mais elle s'en est sortie sans mal.

(L'essentiel/joc)