Trump veut que le nom du «lâche» soit révélé

Dans un climat de suspicion et de paranoïa à la Maison Blanche, Donald Trump a appelé jeudi soir le New York Times à révéler le nom du lâche qui a rédigé une tribune anonyme dénonçant son comportement erratique. «Personne ne sait qui sait», a-t-il lancé lors d'un meeting de campagne à Billings, dans le Montana, dénonçant ces «anonymes qui défient les électeurs pour promouvoir leur programme secret» et sont «une menace pour la démocratie elle-même». Au nom de la sécurité nationale, le quotidien devrait publier son nom «immédiatement», a-t-il ajouté, avant d'encourager les journalistes à enquêter avec détermination sur son identité :«Ce serait un bon scoop!»

Dans un texte intitulé «Je fais partie de la résistance au sein de l'administration Trump», un membre de l'administration a raconté, sous couvert d'anonymat, comment lui et d'autres s'efforçaient de lutter de l'intérieur contre les «pires penchants» d'un président au leadership «mesquin», «impétueux» et «inefficace». La publication très controversée de ce témoignage anonyme, intervenue au lendemain de la diffusion d'extraits d'un livre explosif du journaliste d'investigation Bob Woodward, suscitait une myriade de questions à Washington et au-delà.

Scène incroyable

L'auteur mystérieux a-t-il écrit seul ou s'est-il fait le porte-parole d'un groupe plus large? Fait-il partie du cercle rapproché du président, au sein de la célèbre «West Wing», ou travaille-t-il dans un ministère? Finira-t-il par sortir du bois pour donner davantage de poids à son témoignage? La formulation utilisée par le New York Times -«haut responsable de l'administration Trump»- est suffisamment large pour laisser libre cours à toutes les interprétations et permettre à chacun de dresser sa liste, jusqu'aux hypothèses les plus farfelues. Fait rare, la Première dame Melania a donné de la voix, dénonçant avec force, dans une réponse écrite à CNN, l'anonymat derrière lequel l'auteur de ce témoignage s'est réfugié. «Vous ne protégez pas ce pays, vous le sabotez par vos actes lâches», a-t-elle lancé à l'adresse de ce dernier.

Scène incroyable: le bureau du vice-président s'est senti tenu de publier un communiqué assenant que Mike Pence était blanc comme neige dans cette affaire. «Le vice-président signe les tribunes qu'il écrit», a souligné sur Twitter son porte-parole. «Le New York Times devrait avoir honte, tout comme la personne qui a écrit cette tribune fausse, absurde et lâche», a-t-il ajouté, assurant que l'équipe du «VP» était «au-dessus de telles manœuvres».

(L'essentiel/afp)