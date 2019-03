La télé nord-​​coréenne évite le sujet qui fâche

La télévision officielle nord-coréenne a diffusé mardi soir un documentaire de 78 minutes consacré au sommet entre Kim Jong-un et Donald Trump. Ce film à la gloire du dirigeant nord-coréen revient en long et en large sur sa relation avec le président américain. Mais à aucun moment la fin prématurée des négociations et l'absence de déclaration commune ne sont évoquées.

Le film revient sur les meilleurs moments du leader nord-coréen à Hanoï, où il a passé neuf jours, résume CNBC. On peut notamment voir Kim Jong-un se rendre à l'ambassade nord-coréenne ou visiter des sites touristiques et industriels en compagnie de ses assistants. Le documentaire montre également les deux présidents, tout sourires, se serrer la main à la fin du sommet, assurant qu'ils souhaitent «se rencontrer face à face plus souvent».

«Respect et confiance mutuels» entre les deux dirigeants

Dans ce documentaire, on peut notamment voir John Bolton, conseiller à la sécurité nationale qui avait fâché les médias nord-coréens en comparant le pays à la Libye, tirer une tête d'enterrement alors que tous ses collègues américains sourient. «Ce sommet était une étape importante pour amener les relations entre les deux pays vers de nouvelles hauteurs fondées sur le respect et la confiance mutuels que partagent les deux dirigeants», commente le présentateur.

Après cette rencontre, des responsables nord-coréens ont accusé leurs homologues américains de faire «des demandes déraisonnables» et prévenu que Kim Jong-un pourrait «perdre son envie de passer un accord». Toutefois, selon des experts, le fait que le film se concentre sur la relation entre Trump et Kim en éclipsant totalement l'échec du sommet est le signe que Pyongyang n'envisage pas de se retirer des discussions.

(L'essentiel/joc)