Israël achète trois sous-​​marins à l'Allemagne

Le ministère israélien de la Défense a annoncé jeudi, la signature d’un accord avec l’Allemagne pour l’achat de trois sous-marins auprès du groupe allemand ThyssenKrupp Marine Systems (TKMS) pour environ trois milliards d’euros. Le gouvernement allemand financera une partie de l’achat par une subvention unique, conformément à un accord signé entre les deux pays en 2017.

Cet accord intervient au terme d’un «processus de planification et de négociation ayant duré plusieurs années», a déclaré le ministre de la Défense, Benny Gantz, cité dans un communiqué, de ses services. Selon les analystes, ces négociations ont été ralenties et compliquées par des allégations de pots-de-vin versés par ThyssenKrupp, à des fonctionnaires israéliens impliqués dans le marché, alors que Benjamin Netanyahu était à la tête du gouvernement.

Simulateur d’entraînement

Benny Gantz a tenu à «remercier le gouvernement allemand pour son aide à faire avancer cet accord et pour son engagement envers la sécurité d’Israël». «L’acquisition de trois sous-marins avancés et opérationnels s’ajoute à une série de mesures que nous avons prises dans l’année qui vient de s’écouler pour équiper et renforcer l’armée israélienne», a-t-il expliqué.

L’accord prévoit également la construction d’un simulateur d’entraînement en Israël, et la fourniture de pièces détachées. Les trois sous-marins font partie d’une nouvelle série nommée «Dakar» et seront livrés dans les neuf prochaines années, précise le communiqué.

(L'essentiel/AFP)