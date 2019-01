Agressée dans sa famille pour être entrée au temple

Une des deux Indiennes qui avaient suscité la fureur des traditionalistes hindous, en pénétrant dans un de leurs sanctuaires les plus sacrés, d'où les femmes en âge de procréer étaient bannies, a été agressée et blessée par sa belle-mère, à son retour chez elle, après plusieurs jours passés à se cacher, a indiqué la police, mardi. Après avoir été hébergée dans plus de dix habitations différentes, Kanaka Durga, une fonctionnaire âgée de 39 ans, est rentrée chez elle, mardi matin, mais a été agressée par sa belle-mère qui était armée d'un bâton.

«Kanaka Durga a déposé une plainte contre sa belle-mère, qui selon elle l'a agressée quand elle est rentrée chez elle ce matin», a indiqué à l'AFP un responsable policier dans la ville de Perunthalmanna, sous le couvert de l'anonymat. La plainte a été enregistrée pour «coups et blessures avec arme» et «séquestration», selon des médias. Kanaka Durga a été hospitalisée dans la ville voisine de Malappuram. La gravité de ses blessures n'a pas été précisée.

Elle se cachait depuis le 2 janvier quand, accompagnée d'une autre femme, Bindu Ammini, et sous protection policière, elle était entrée dans le temple d'Ayyappa à Sabarimala, dans l’État du Kerala (sud), objet pendant vingt ans d'une bataille judiciaire autour de son interdiction à toutes les femmes en âge d'avoir leurs règles.

