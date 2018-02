Deux membres des «Pussy Riot» arrêtés

Deux militants du groupe Pussy Riot, assez critiques envers Vladimir Poutine, ont disparu sur la péninsule annexée de Crimée après avoir été emprisonnés à plusieurs reprises par la police secrète russes. Cette information a été communiquée, mardi, sur le compte Twitter du groupe à 13h07

Two Pussy Riot members are missing. Olya Borisova & Sasha Sofeev disappeared in Crimea yesterday.



FSB detained them several times. Yesterday cops broke their phones and computers. We can not reach out to them.



We don't know what has happened to them. pic.twitter.com/6pRtgCIbi3