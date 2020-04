Elle profite d'être rapatriée pour voyager en Europe

Restrictions et fermeture des frontières: alors que la pandémie de coronavirus frappe la planète entière, l'heure n'est clairement pas aux grands voyages. Or, à en croire «Blick», une blogueuse sud-africaine semble peu se préoccuper de la situation actuelle. La jeune femme passe actuellement du bon temps en sillonnant la Suisse au guidon de son vélo. Et publie régulièrement des photos de son voyage, expliquant même comment elle est parvenue à entrer en Suisse, il y a deux semaines, alors que le pays avait fermé ses frontières.

Le voyage de la Sud-Africaine a débuté en novembre dernier. Son but était de rejoindre le nord de l'Europe à vélo. Mais son aventure a été stoppée nette par la propagation rapide du virus alors qu'elle se trouvait au Cameroun. La blogueuse s'est retrouvée coincée après que ce pays d'Afrique a décidé de fermer ses frontières. Comme des milliers d'autres touristes, elle a contacté son ambassade pour trouver un moyen de retourner chez elle. Sans réponse, selon elle.

«Comme si j'avais gagné à la loterie»

Mais la blogueuse dispose également de la nationalité allemande. Les autorités allemandes lui ont alors proposé de l'évacuer vers l'Allemagne, mais sans son vélo, ce qu'elle a refusé. Mais la chance a souri une seconde fois à la Sud-Africaine: les autorités suisses - qui ont aussi organisé un vol de rapatriement début avril pour les ressortissants helvétiques dans cette région du Cameroun - lui ont proposé de l'emmener en Suisse... avec son vélo.

«En Suisse, je peux me balader à vélo et je ne dois pas rester en quarantaine. C'est comme si j'avais gagné à la loterie», écrit la blogueuse sur son site Internet. Au programme: «Quelques semaines de plaisir. J'ai vraiment hâte de découvrir la ville de Zurich totalement abandonnée.» Les autorités, informées de son cas, ne sont pas franchement ravies et rappellent qu'elles avaient accordé le rapatriement à condition qu'elle rejoigne immédiatement l'Allemagne.

(L'essentiel/ofu)