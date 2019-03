Filmée sous la douche, elle subit un calvaire

Les vacances d'Iman Gustafsson ont viré au calvaire. En septembre 2017, la Nord-Macédonienne - qui vit depuis une trentenaire d'années en Suisse - s'est envolée pour Dubaï pour passer quelques jours au soleil. Depuis, elle se bat avec la justice locale pour enfin pouvoir rentrer à la maison, rapporte mercredi l'Aargauer Zeitung. Quelques jours après son arrivée à Dubaï, Iman Gustafsson fait la rencontre d'un Irakien. Directement sur la même longueur d'onde, les deux nouent une sorte d'amitié. Ils font plusieurs excursions ensemble et prévoient même de se rendre à Abu Dhabi. La veille de ce voyage, la quadragénaire dort dans le même hôtel que l'Irakien parce qu'ils ont prévu de partir très tôt dans la matinée.

Une fois en route pour Abu Dhabi, la Macédonienne se rend compte que l'Irakien prend des photos de ses jambes en secret. Fâchée, elle parvient à s'emparer de son téléphone portable pour effacer les clichés. Or en parcourant son téléphone portable, elle réalise qu'il l'a filmée en douce lorsqu'elle prenait une douche à l'hôtel. Par crainte que la vidéo ne soit diffusée sur le web, la quadragénaire finit par appeler la police. Elle ne se doute alors pas que la situation va rapidement se retourner contre elle. Interrogé par les agents, l'Irakien affirme en effet que les deux sont en couple et qu'ils ont eu des rapports sexuels. Comme les rapports sexuels avant le mariage sont interdits par la Charia, les autorités retiré le passeport d'Iman. Elles exigent ensuite qu'elle passe des examens médicaux, qui attestent bel et bien qu'elle n'a eu aucun rapport avec l'Irakien.

La Macédoine du Nord ne l'aide pas non plus

Mais malgré tout, les autorités ne rendent pas son passeport. Pire encore: elles exigent qu'elle se présente devant un tribunal de la ville. Iman Gustafsson passe même un bref instant en prison. Désespérée, elle contacte l'ambassade suisse. Mais celle-ci ne l'aide pas, parce qu'elle n'a pas la nationalité suisse. «Je vis en Suisse depuis près de 30 ans, mais visiblement c'est la Macédoine du Nord qui doit s'occuper de mon cas.» Manque de chance pour elle: la Macédoine du Nord ne lui accorde pas d'aide non plus.

Un an et demi après les faits, la quadragénaire n'a toujours pas récupéré son passeport. Elle vit actuellement dans une colocation à Dubaï. Malgré tout, Iman Gustafsson ne perd pas espoir. Une décision en justice de février dernier atteste que l'enquête contre elle a été classée. Pour récupérer son passeport, elle est cependant priée de payer 1790 euros d'amende. Affaire à suivre.

