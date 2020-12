Tués devant leurs parents en jouant au minigolf

Un effroyable accident est survenu vendredi à Panama City Beach (Floride). Deux enfants de 4 et 6 ans étaient en pleine partie de minigolf avec leurs parents quand ils ont été violemment percutés par un gros pick-up sorti de la route pour une raison encore indéterminée. Le petit Baylor, 4 ans, est décédé sur les lieux du drame. Sa sœur Addie a succombé à ses blessures à l’hôpital. Leurs parents n’ont pas été physiquement blessés.

Après le drame, l’automobiliste est resté sur les lieux, rapporte le Panama City News Herald. Originaire du Kentucky, la famille était en visite en Floride. Le Coconut Creek Family Fun Park a fermé temporairement ses portes et partagé un verset de la Bible sur Facebook.

Sur GoFundMe, une collecte de fonds a été lancée pour venir en aide à Lauren et Matt Kirchgessner et rendre hommage à leurs enfants. «Avec leur énergie, leur amour de l’amusement et leurs immenses personnalités, ces petites personnes ont touché la vie de tant de gens», peut-on lire.

Une enquête est en cours et l’automobiliste, un habitant du coin, devrait bientôt être mis en examen.

