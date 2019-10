Menacé, Donald Trump dénonce «un coup d'État»

«J'en arrive à la conclusion que ce qui est en train de se passer n'est pas un impeachment, c'est un COUP D'ÉTAT, visant à prendre le pouvoir du peuple, son vote, ses libertés, son deuxième amendement (de la Constitution), sa religion, son armée, son mur à la frontière, et les droits qui lui ont été donnés par Dieu en tant que citoyen des États-Unis d'Amérique!», a tempêté le président américain Donald Trump sur Twitter. Il réagissait à la procédure de destitution en cours. Les démocrates ont ouvert il y a une semaine une enquête contre le milliardaire républicain en vue d'une destitution.

Ils lui reprochent d'avoir demandé à son homologue ukrainien Volodymyr Zelensky, lors d'une conversation téléphonique il y a deux mois, d'enquêter sur l'ancien vice-président Joe Biden, bien placé pour porter les couleurs démocrates en 2020. Signe de son extrême inquiétude, le président américain était allé jusqu'à suggérer lundi de faire arrêter pour «trahison» Adam Schiff, élu démocrate du Congrès qui supervise l'enquête sur les pressions exercées sur M. Zelensky.

Mardi, la défense s'organisait autour de Donald Trump, son chef de la diplomatie et son avocat personnel refusant le calendrier que tentent de leur imposer les élus démocrates du Congrès. En réponse aux injonctions envoyées vendredi par les parlementaires démocrates, le secrétaire d'État Mike Pompeo a en effet jugé «pas faisable» que le Congrès commence dès mercredi à entendre cinq diplomates susceptibles de leur fournir des informations sur le scandale ukrainien. Le secrétaire d'État, qui fait lui-même l'objet d'une injonction formelle de trois commissions du Congrès pour leur livrer des documents nécessaires à leur enquête, s'exprimait dans une lettre virulente adressée à la Chambre des représentants, sans toutefois refuser clairement de se soumettre un jour à leur demande.

As I learn more and more each day, I am coming to the conclusion that what is taking place is not an impeachment, it is a COUP, intended to take away the Power of the....