Quand les rats cabriolent entre les sandwiches

L'un des principaux distributeurs de produits prêts à manger du Japon a présenté des excuses publiques après la diffusion sur les réseaux sociaux de vidéos montrant une demi-douzaine de rats s'ébattre joyeusement entres les rayons d'un de ses magasins de Tokyo. Ce dernier, situé dans le quartier très animé de Shibuya, a été fermé le temps que FamilyMart, l'entreprise propriétaire, détruisent les stocks et détermine, en collaboration avec le ministère de la Santé, d'où provient l'invasion de rongeurs, a relaté The Guardian

L'une des vidéos montre des rats qui courent le long de réfrigérateurs et des rayons. Une autre a capturé les petites créatures au milieu d'une étage contenant des produits emballés prêt-à-manger. Un des clips, posté sur YouTube et Twitter mardi, aurait déjà été visionné plus de 5 millions de fois, selon la télévision publique NHK.

Des précédents en matière de propreté

Ce n'est pas le premier incident qui va à l'encontre de la réputation de propreté du pays. En février, la chaîne FamilyMart, à la tête de 14 000 magasins, avait déjà dû congédier un employé. Il avait été filmé en train de lécher les aliments mis en vente.

Le même mois, un employé de Seven Eleven avait été filmé par des collègues alors qu'il crachait une bouchée de nourriture dans de l'oden, le pot-au-feu japonais. Et un chef de cuisine de la chaîne Kura Sushi s'était distingué en sortant de la poubelle et en reposant sur son plan de travail le poisson qu'il venait de jeter.

(L'essentiel/aia)