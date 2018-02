Scandale sexuel: Oxfam présente ses excuses

Un rapport interne publié par Oxfam lundi dépeint une mission humanitaire en Haïti entachée de nombreuses dérives. Un responsable y reconnaît avoir payé des prostituées, d'autres employés sont accusés de harcèlement et d'intimidation.

Selon ce rapport de onze pages, rendu public dans une version partiellement censurée, l'ancien directeur d'Oxfam en Haïti, le Belge Roland Van Hauwermeiren, a reconnu avoir eu des rapports tarifés avec des prostituées dans des locaux financés par l'organisation. Laquelle a été déployée dans le pays après le séisme de 2010 qui a fait plus de 200 000 morts.

Le recours à des prostituées mineures n'a pas été exclu par Oxfam dans ce document rédigé en 2011 à la suite d'une enquête interne.

Prostituée de 16 ans

«C'est absolument horrible», a réagi la Première ministre britannique Theresa May. Elle juge ces comportements «bien en deçà des standards que nous pouvons attendre des associations caritatives et ONG avec lesquelles nous travaillons».

Dans le quotidien The Times, Mikelange Gabou raconte avoir eu une relation avec Van Hauwermeiren alors qu'elle avait 16 ans et lui 61. Il lui a donné de l'argent et des couches pour son nouveau-né. Selon elle, il invitait parfois dans sa maison des femmes venues demander un emploi et leur donnait parfois de l'argent.

«Il m'aidait, mais il avait beaucoup de filles», raconte-t-elle. «C'était toujours du personnel local. Des Haïtiennes. Les femmes étaient sa distraction.»

M. Van Hauwermeiren s'était défendu, la semaine dernière, en affirmant qu'il n'avait pas organisé d'orgies avec de jeunes prostituées. Dans une lettre publiée par des médias belges, il avait seulement reconnu avoir eu des rapports sexuels avec une «femme honorable et d'âge mur». Il maintenait ne lui avoir pas versé d'argent.

Selon le rapport, sept employés d'Oxfam en Haïti ont quitté l'ONG dans le cadre de l'enquête. Outre le recours à des prostituées, certains étaient également mis en cause pour harcèlement et intimidation, envers d'autres membres du personnel notamment.

Excuses présentées

Une délégation d'Oxfam a présenté lundi directement les excuses de l'ONG aux autorités haïtiennes.

«Nous sommes venus ici pour partager le rapport (interne de l'ONG) avec le ministre (de la Planification et de la coopération externe) et pour exprimer notre honte et nos excuses au gouvernement haïtien et à la population haïtienne pour ce qu'il s'est passé», a déclaré Simon Ticehurst, directeur régional d'Oxfam pour l'Amérique Latine et les Caraïbes.

Pendant plus de deux heures, des responsables de l'organisation ont répondu aux questions du ministre Aviol Fleurant qui les avait convoqués pour une première audience solennelle.

(L'essentiel/nxp/afp)