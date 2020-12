Une voiture piégée fait huit morts dont des enfants

L’explosion d’une voiture piégée a fait dimanche huit morts et plus de 15 blessés à Kaboul, une nouvelle fois frappée par des attaques sanglantes, ont annoncé les autorités afghanes. Depuis quelques mois, la capitale afghane est en proie à une recrudescence des violences en dépit des pourparlers de paix entre les talibans et le gouvernement en cours depuis septembre à Doha.

Le porte-parole du ministère de l’Intérieur, Tariq Arian, a accusé «les terroristes» d’être responsables de cette attaque. Des femmes et des enfants figurent parmi les victimes, a-t-il précisé. Une source travaillant dans le secteur de la sûreté a précisé que la voiture piégée avait explosé dans l’ouest de la capitale. «C’était une explosion puissante qui a causé d’importants dégâts aux maisons situées à proximité», a déclaré un responsable au sein du ministère de la Santé.

Des images télévisées montrent au moins deux voitures en feu, avec des panaches de fumée noire et épaisse. L’attentat n’avait pas encore été revendiqué dimanche en début d’après-midi. Le groupe État Islamique (EI) a revendiqué ces dernières semaines plusieurs attaques sanglantes dans la capitale, dont celles contre l’université et un autre centre éducatif, qui ont fait au total plus de 50 morts ainsi qu’une récente série d’attaques à la roquette. Samedi, cinq roquettes ont été tirées sur la base aérienne américaine de Bagram (nord-est) en Afghanistan, sans faire de blessés ni provoquer des dommages matériels dans l’enceinte. Elles ont été revendiquées par l’EI.

Négociations suspendues

L’attentat à la voiture piégée survenu dimanche intervient deux jours après qu’au moins 15 enfants ont été tués et 20 personnes blessées dans l’explosion d’une moto à proximité d’un rassemblement religieux dans la province de Ghazni. Les autorités ont accusé les talibans d’en être à l’origine.

Au moment de l’explosion, des enfants et des adultes étaient réunis pour assister à une lecture du Coran, une activité habituelle en ce jour saint du vendredi pour les musulmans, dans le district de Gilan, à environ 120 km de Ghazni, la capitale de la province. Les talibans ont nié toute implication, affirmant que l’explosion s’est produite lorsque des «munitions non explosées» ont détonné à proximité des enfants.

(L'essentiel/AFP)