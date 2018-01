Un oubli dans un colis pourrait sauver son fils

Quand Nicole a reçu le paquet qu'elle avait commandé chez Amazon vendredi dernier, elle n'est pas tombée que sur l'article qu'elle désirait: un trousseau de clés et un badge d'employés accompagnaient le colis. «Ce sont des clés de voiture! C'est une clé d'appartement! Il faut que je retrouve ce gars», a pensé l'Américaine domiciliée à Richmond (Texas). L'employé en question s'appelle Kenneth et travaille à San Marcos, à 250 kilomètres de chez Nicole. Privé de ses clés, l'homme a dormi chez un ami et sa voiture a été remorquée.

La mère de famille est parvenue à retrouver la trace de l'employé en postant une photo de ses affaires personnelles sur Facebook. Elle s'est ensuite arrangée pour les lui faire parvenir, au grand soulagement de Kenneth. En lisant les commentaires sous la publication de Nicole, l'employé a remarqué que plusieurs internautes lui proposaient de «passer un test de compatibilité» pour remercier sa bienfaitrice.

A la recherche d'un don de moelle osseuse

Après quelques recherches, Kenneth a compris que le fils de Nicole souffrait du syndrome de Shwachman-Diamond, une maladie rare qui l'empêche de produire lui-même des globules blancs. Un simple refroidissement pourrait tuer le petit Roman, 3 ans, et sa famille recherche activement un donneur compatible pour une éventuelle greffe de moelle osseuse. «Je suis sa maman, je dois lui trouver un donneur compatible. Donc je pose la question à tous ceux que je rencontre», explique Nicole à KHOU. Certaines connaissances approchées par l'Américaine ont refusé sa demande. «Cela me fait mal à chaque fois, parce que c'est mon fils et que nous essayons de lui sauver la vie», ajoute-t-elle.

Kenneth, lui, s'est inscrit sur le registre et a fait passer le mot dans son entourage. «Tous mes collègues, mes amis et ma famille aident Roman et d'autres personnes qui ont besoin de moelle osseuse», confie l'employé. Nicole, elle, est bouleversée par le geste de cet inconnu que le destin a placé sur son chemin: «C'est l'univers qui nous aide», conclut-elle, espérant qu'une grande nouvelle arrivera bientôt.

